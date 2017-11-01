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İstanbul'da eski eş cinayeti

İstanbul Esenyurt'ta eski eşini takip eden kişi, aracın durduğu anda camı kırarak silahını ateşledi. Şenay Akdoğan, hayatını kaybetti.

01.11.2017 - 08:17
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Esenyurt'ta eski eşinin aracını takip eden İhsan Akdoğan, aracın durduğu sırada araçtan inip aracın camını kırarak ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da eski eş cinayeti

ESKİ EŞİNİ TAKİP ETTİ

Olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1922 Sokak üzerine gelen Şenay Akdoğan(35) isimli kadın bir marketten alışveriş yapmak için aracını durdurdu. İhsan Akdoğan ise eşini takip ederek peşinden geldi. Aracını Şenay Akdoğan'ın otomobilinin yakınında durduran İhsan Akdoğan araçtan indi ve eski eşinin aracına gelip camını kırdıktan sonra belinden silahını çıkarıp ateş etti.

Daha sonra geldiği araca binen İhsan Akdoğan olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şenay Akdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜLER POLİSE VERİLDİ

Olayın olduğu yerde bulunan marketin sahibi Sinan Yıldız, "Kadın önce araba ile yaklaştı. Bizim çıraklardan çakmak istedi. O sırada yanına yaklaşan bir araç ile tartışma yaşıyorlar. Tabi bu esnade adam silahını çıkararak camı kırıp tek el ateş edip gidiyor. Saat 22:00 sıralarında oldu. Ben burada market sahibiyim. Ateş eden kişi çok ağır bir şekilde gitti, eski eşiymiş zaten. Güvenlik kamera görüntüleri var, polis arkadaşlara verdik görüntüleri" dedi.

OLAY YERİ İNCELENDİ

Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerine şerit çekerek detaylı çalışma yaptı. Her detayı inceleyen polis ekipleri Şenay Akdoğan'ın kullandığı aracın üzerinde titizlikle parmak izi çalışması yaptı. Saldırı sırasında marketin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kaçan şüpheli eşi yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması yaklaşık 2.5 saat sürdü. İncelenmenin ardından Şenay Akdoğan'ın aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüpheli eşi yakalamak için çalışma başlattı.

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