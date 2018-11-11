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İstanbul'da eve uyuşturucu operasyonu

Torbacı, polislere tornavidayla direnmeye çalıştı. Evde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

İHA | 11.11.2018 - 10:05..
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Taksim’de geçtiğimiz 21 Ekim Pazar günü bir otelde ölü bulunan 28 yaşındaki Ali Rıza Eren’in uyuşturucu komasına girerek ölmesi sonucu, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatmıştı.

İstanbul'da eve uyuşturucu operasyonu

Çalışma kapsamında narkotimler, gence kimyasal sıvı olan GHB satarak ölümüne neden olan torbacı Ceyhun T. ile “Azat” lakaplı zehir tacirini yapılan operasyonla gözaltına almıştı. Gencin ölümüyle ilgili araştırmalarını daha da derinleştiren narkotik polisi, üniversiteli gence bir torbacının daha uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

TORNAVİDAYLA POLİSE DİRENMEYE ÇALIŞTI

Torbacıyı fiziki ve teknik takibe alan narkotimler, verileri toplamalarının ardından operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayan polis, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında harekete geçerek Esenyurt Saadetdere Mahallesi 95. Sokak üzerindeki binaya geldi. Dairenin tespit edilmesinin ardından kapıyı çalan narkotimler, Deniz Ç.’yi (36) yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Polis ayrıca ters kelepçelenen torbacının elindeki tornavidayı da aldı.

İstanbul'da eve uyuşturucu operasyonu

EV DİDİK DİDİK ARANDI

Tim ardından evde arama yapmaya başladı. Evi didik didik arayan narkotimler, çekmecenin çeşitli yerlerine gizlenmiş, çok sayıda ve miktarda metamfetamin ve ecstasy hap ele geçirdi.

BEBE YAZILI BİBERON BULUNDU

Detaylı arama yapan polis, bazanın altında çok miktarda “skunk” diye tabir edilen ot esrar buldu. Top haline getirilmiş çorapları da inceleyen polis, içerisinde yine ot esrar ele geçirdi. Su şişelerine bakan polis, damlası 500 liraya satılan çok miktarda GHB adlı kimyasal sıvıları da buldu.

Hassas terazi, tomarla kilitli poşet ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 500 lirayı da ele geçirilen narkotimlerin dikkatini “bebe” yazılı bir biberon çekti. Torbacının düzenek kurduğu biberonla, evine gelen bağımlılara uyuşturucu madde kullandırdığı ortaya çıktı.

İstanbul'da eve uyuşturucu operasyonu

TUTUKLANDI

Aramaların ardından evde yakalanan torbacı Deniz Ç., ters kelepçelenerek ve başları eğdirilerek polis aracına götürüldü. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından ifadesi alınması sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan sevk edilen torbacı, “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve sıvılar ise incelenmek üzere şubeye götürüldü.

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