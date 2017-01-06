İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden konvoy halinde araçlarla çıkan polis ekipleri, sabah saatlerinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyona çok sayıda şube de destek verdi.
BAHÇELİEVLERDE 2 SOKAĞA OPERASYON
Operasyon kapsamında bir grup polis, Bahçelievler Zafer Mahallesi Dereboyu 2 sokakta bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon yapılan dairede kimsenin olmmaması üzerine polis aramanın ardından adresten ayrıldı.
ÜSKÜDAR'DA OPERASYON
Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği ikinci adresi ise Üsküdar'da idi. Salacak Mahallesi, Şerifbey Çeşmesi Sokak No:18'deki daireye giren polis ekiplerinin evdeki aramaları devamediyor.