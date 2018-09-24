İstanbul’da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Sıfır araç satışlarında matrahlarda yapılan artışla ÖTV oranlarının daha geniş fiyat aralıklarına uygulanacak.

Oyuncu Buğra Gülsoy uzun zamandır aşk yaşadığı Nilüfer Gürbüz ile bu akşam nikah masasına oturdu.

FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda, Bylock kullanıcısı 21 şüpheli gözaltına alındı.

Oyuncu Yeliz Yeşilmen, eşinin falling stars’ akımına karşı olduğunu söyledi.

Yeliz Yeşilmen: Kocam beni gebertir

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan ile Çin arasında, Katolik din adamlarının atanması konusunda önemli bir anlaşma imzalandı

Çin ile Vatikan arasında tarihi anlaşma

Kahramanmaraş'ta bir kişi, nişanlısının eski kocasını aracının içnde öldürdü.

7

Yerli İHA bu kez selfie çekti

Bayraktar TB2 insansız hava aracı, TEKNOFEST İstanbul kapsamında ilk kez bir sivil etkinlikte uçuş gerçekleştirken katılımcıların selfie'leri de çekildi.