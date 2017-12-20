taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8427
EURO
4,5502
ALTIN
156,18
PETR
63,9200

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 59 kişiden 30'u yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 20.12.2017 - 09:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri  hakkında gözaltı kararı bulunan 59 şüpheliyi yakalamak için çok sayıda adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan ve henüz yakalanamayan şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Suriyeliye ait evde 40 bin paket sigara ele geçirildi
Konya'da bir evde yapılan aramada gümrük kaçağı 40 bin paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Suriyeli Omar B. gözaltına alndı.
İstanbul’da ByLock operasyonu: 59 gözaltı kararı
İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ’ByLock’ kullanıcısı 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonlarda 30 kişi yakalandı.
İç çamaşırı giydirilip sevgilisinin kocasının tecavüzüne uğradı
Hatay'da yaşayan F.A., buluşmak için yanına gittiği Gaziantep'teki sevgilisinin kocası tarafından, ıssız bir yere götürülüp tecavüze uğradığı iddiasıyla başsavcılığa şikayette bulundu.
Karlı ve buzlu yolda penguen gibi yürüyün
Havaların soğumasıyla birlikte hastaneler kayıp düşme neticesi kırık çıkık vakalarıyla doldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

321
Emrah botoks yaptırdı

Emrah botoks yaptırdı

70
Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

145
Hüseyin Çapkın'ı eşi karşıladı

Hüseyin Çapkın'ı eşi karşıladı

88
ultrAslan'dan Fatih Terim'e açık çağrı

ultrAslan'dan Fatih Terim'e açık çağrı

105
İspanya'da Katalonya için seçim zamanına son 1 gün

İspanya'da Katalonya için seçim zamanına son 1 gün

10
Casillas: Galatasaray maçını tekrar oynamak isterdim

Casillas: Galatasaray maçını tekrar oynamak isterdim

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM