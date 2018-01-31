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İstanbul’da FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı

FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 36 şüpheliden 20'si yakalandı.

İHA | 31.01.2018 - 14:13..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün finansal yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, örgüt talimatı ile Bank Asya’ya para yatırarak örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen 36 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, FETÖ/PDY’nin talimatları doğrultusunda Bank Asya’ya para yatırarak örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen 36 şüpheliden 20’si yakalanarak gözaltına alındı. Polis, firari 16 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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