İstanbul’da FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün finansal yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, örgüt talimatı ile Bank Asya’ya para yatırarak örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen 36 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, FETÖ/PDY’nin talimatları doğrultusunda Bank Asya’ya para yatırarak örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen 36 şüpheliden 20’si yakalanarak gözaltına alındı. Polis, firari 16 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.
YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Gözaltına alınan şüpheliler Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.