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İstanbul'da FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

25.05.2017 - 06:27
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Örgüt üyesi olduğu ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, haklarında gizli tanık beyanları olan ve yapılan çalışmalar neticesinde örgütün finansman kaynağı olarak bilinen Bank Asya'ya örgüt liderinin talimatıyla yüklü miktarlarda para yatırdığı tespit edilen Türk Telekom firmasında çalışmış ve halen çalışmakta olan İstanbul'daki 19 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında E.Ö, E.A, M.I, E.A, M.Z.M, M.G.K, M.A, Ö.D, A.K, ve S.E. soruşturma savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler ile ele geçirilen malzemelerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

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