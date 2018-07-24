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İstanbul'da fırtınalı gecenin görüntüleri

Marmara bölgesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu İstanbul semalarında oluşan şimşek fırtınası görüntülendi.

Haber Merkezi | 24.07.2018 - 06:36..
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İstanbul'da fırtınalı gecenin görüntüleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen sağanak, İstanbul genelinde etkisini göstermeye başladı.

Kentin bazı bölgelerinde gecenin erken saatlerinde hafif aralıklarla başlayan yağış, ilerleyen saatlerde gök gürültülü ve sağanak şeklinde kent genelinde etkisini sürdürüyor. Ayrıca, kentin birçok yerinde şimşekler gözleniyor.

İstanbul'da fırtınalı gecenin görüntüleri

İstanbul'da fırtınalı gecenin görüntüleri

Şiddetli ve gök gürültülü yağış, Anadolu Yakası'nda yerini zaman zaman doluya bırakıyor.

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip yağışın hafiflemesini bekliyor.

İstanbul'da fırtınalı gecenin görüntüleri

Bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'da fırtınalı gecenin görüntüleri

GÖKYÜZÜNDE "ŞİMŞEK FIRTINASI"

İstanbul semalarında ardı ardına çakan şimşekler ve sonrasında başlayan yoğun dolu sağanağı da görüntülendi.

İstanbul'da fırtınalı gecenin görüntüleri

İstanbul'da fırtınalı gecenin görüntüleri

İstanbul'da fırtınalı gecenin görüntüleri

İstanbul'da fırtınalı gecenin görüntüleri

İstanbul'da fırtınalı gecenin görüntüleri

İstanbul'da fırtınalı gecenin görüntüleri

İstanbul'da fırtınalı gecenin görüntüleri

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