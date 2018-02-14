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İstanbul'da fuhuş çetesi çökertildi

İstanbul'da 3 aylık bir çalışma sonunda düzenlenen fuhuş operasyonunda fuhşa zorlanan 140 yabancı kadın kurtarıldı.

İHA | 14.02.2018 - 16:04..
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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri Fatih Aksaray’da bulunan eğlence mekanlarında yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

47 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler yaptıkları 3 aylık çalışma sonucunda Aksaray’da belirlenen 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

KADINLARI ZORLA FUHŞA ZORLADILAR

Aralarında 13 gece kulübü, 10 otel ve 24 ikametin bulunduğu adreslere yapılan operasyonda fuhşa zorlanan 140 kadın kurtarıldı.

Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 4’ü kadın 17 şüpheli de gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

İstanbul'da fuhuş çetesi çökertildi

ARALARINDA DOKTOR VE ÖĞRETMENLER DE VAR

Operasyonla kurtarılan 140 kadından yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 34’ü bugün emniyette yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İstanbul'da fuhuş çetesi çökertildi

KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

Burada yapılacak işlemlerin ardından kadınların sınır dışı edileceği öğrenildi. İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edilen kadınlar arasında doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu belirtildi.

Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Rusya gibi ülkelerden getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öğrenilen 17 şüphelinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Çete içerisinde yabancı uyruklu şahısların da bulunduğu kaydedildi.

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