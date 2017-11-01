İstanbul'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından iş vaadiyle getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
12 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekipler, 2 kişinin irtibatlı olduğu kişileri incelemeye devam etti.
Teknik ve fiziki takibin ardından Silivri'de 12 adrese düzenlen eş zamanlı operasyonda, 5 kişi yakalandı.
HIV VİRÜSÜ
Çocuk bakıcısı olma vaadiyle kandırıldığı ve otellerde fuhşa sürüklendiği ifade edilen Moldova, Romanya, Eritre, Gana ve Etiyopya uyruklu 20 kadın operasyonla kurtarıldı. Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen kadınların bazılarında HIV virüsü, bazılarında ise cinsel yolla bulaşan hastalıklar tespit edildiği belirtildi.
Kadınlar, sağlık kontrolünün ardından ülkelerine gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.