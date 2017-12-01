İstanbul'da gaspçılar direnen Suriyeliyi vurdu

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Ali Kuşçu Mahallesi'nde saat 00:30 sularında İETT durağında otobüs bekleyen Suriyeli, gaspçılara karşı direnince bacağından vuruldu.

OLAY YERİNDE BOŞ KOVAN BULUNDU

Suriyeliyi vuran saldırganlar olay yerinden kaçarken, bacağından vurulan ve ismi öğrenilemeyen Suriyeli Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir adet boş kovan bulurken, olayı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.