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İstanbul'da gaspçılar direnen Suriyeliyi vurdu

Fatih'te otobüs bekleyen bir Suriyeli, kendisini gasp etmek isteyenlere parasını vermeyince ayağından vuruldu.

DHA | 01.12.2017 - 07:32..
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İstanbul'un Fatih ilçesindeki Ali Kuşçu Mahallesi'nde saat 00:30 sularında İETT durağında otobüs bekleyen Suriyeli, gaspçılara karşı direnince bacağından vuruldu.

İstanbul'da gaspçılar direnen Suriyeliyi vurdu

OLAY YERİNDE BOŞ KOVAN BULUNDU

Suriyeliyi vuran saldırganlar olay yerinden kaçarken, bacağından vurulan ve ismi öğrenilemeyen Suriyeli Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir adet boş kovan bulurken, olayı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da gaspçılar direnen Suriyeliyi vurdu

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