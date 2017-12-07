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İstanbul'da gelir düzeyi en yüksek ilçeler belirlendi

Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Şişli, Sarıyer ve Üsküdar, hane halkının gelir düzeyinin yüksek olduğu ilçelerden oldu.

AA | 07.12.2017 - 11:57..
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İstanbul'da gelir düzeyi en yüksek ilçeler belirlendi

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin yürüttüğü "Mahallem İstanbul Projesi" kapsamında 959 mahalle incelenerek gelir dağılımı analizi yapıldı.

İstanbul'da gelir düzeyi en yüksek ilçeler belirlendi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, yapılan analizlere göre, İstanbul’da ortalama hane halkı gelirinin aylık 4 bin 308 TL olduğunu, bu değerin yıllık 51 bin 696 TL’ye denk geldiğini söyledi.

BEŞİKTAŞ GELİRİ EN YÜKSEK İLÇELERDEN

İlçelerdeki ortalama hane halkı gelir düzeylerine bakıldığında, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Şişli, Sarıyer ve Üsküdar’ın hanehalkı gelir düzeyinin yüksek olduğu gözlemlendi. Beşiktaş’ta aylık ortalama hane halkı geliri 10 bin 560 TL, Kadıköy’de 9 bin 25 TL, Bakırköy’de 8 bin 845 TL, Şişli’de 7 bin 822 TL, Sarıyer’de 7 bin 308 TL ve Üsküdar’da 6 bin 987 TL olarak belirlendi.

İstanbul'da gelir düzeyi en yüksek ilçeler belirlendi

GELİRİ EN DÜŞÜK İLÇELER DE BELLİ OLDU

Aylık ortalama hanehalkı gelirinin en düşük olduğu ilçelerin ise 2 bin 30 TL ile Arnavutköy, 2 bin 128 TL ile Çatalca, 2 bin 172 TL ile Sultanbeyli ve 2 bin 187 TL ile Sultangazi oldu. Ayrıca, en yüksek hanehalkı gelirine sahip 20 mahalleden 9’u da Beşiktaş’ta. Beşiktaş’tan Levazım, Bebek, Ulus ve Levent'in aylık ortalama hanehalkı geliri 15 bin TL’nin üstünde olan mahalleler olarak ilk sıralarda yer aldı.

Şeker, İstanbul’da gelir dağılımının en dengesiz olduğu ilçelerin başında Beyoğlu, Beykoz ve Ataşehir'in geldiğini, söz konusu ilçelerde yer alan bazı mahallelerin diğer mahallere kıyasla çok yüksek ya da çok düşük hanehalkı gelirine sahip olduğunu söyledi.

İstanbul'da gelir düzeyi en yüksek ilçeler belirlendi

GELİR DAĞILIMINDA DENGESİZLİK

Sarıyer, Büyükçekmece ve Ümraniye'nin de gelir dağılımında dengesizliğin yüksek olduğu ilçeler arasında yer aldığını vurgulayan Şeker, gelir dağılımının göreceli olarak daha dengeli olduğu ilçelerin ise Çatalca, Bayrampaşa, Esenler, Sultangazi ve Bağcılar olarak tespit edildiğini kaydetti.

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