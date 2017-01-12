İstanbul’da günde 6 bin sürücüye trafik cezası kesildi

İstanbul Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği düzenli hale getirmek amacıyla şehrin çeşitli noktalarında aralıksız görev yapıyor.

Denetimlerini kesintisiz sürdüren trafik ekipleri, kurallara uymayan sürücülere de gerekli ceza işlemlerini uyguluyor.

2 MİLYON LİRA CEZA

AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istatistik verilerinden derlediği bilgilere göre, 1 Ocak ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerinin çalışmalarında, kural ihlali yapan sürücülere 2 milyon 294 bin 188 kez ceza işlemi uygulandı.

Buna göre, İstanbul’da 2016 yılında günde ortalama 6 bin 285 ceza yazıldığı belirlendi.

Aynı tarihler arasında 399 milyon 400 bin 833 lira tutarında trafik cezası kesildi. Geçen yıl sürücülere her gün ortalama 1 milyon 94 bin 248 liralık ceza işlemi uygulandı.