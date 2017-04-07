İstanbul'da güneş yerini yağışa bırakıyor

Yurdun genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 4 DERECEYE KADAR AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer puslu 15

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri ile gece saatlerinde İl geneli hafif olmak üzere sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 18