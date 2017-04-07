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İstanbul'da güneş yerini yağışa bırakıyor

İstanbul'da son günlerde etkisini sürdüren güneşli hava, bugün etkisini yitirdi.

07.04.2017 - 10:33
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İstanbul'da güneş yerini yağışa bırakıyor

Yurdun genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 4 DERECEYE KADAR AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İstanbul'da güneş yerini yağışa bırakıyor

İstanbul'da güneş yerini yağışa bırakıyor

İstanbul'da güneş yerini yağışa bırakıyor

İstanbul'da güneş yerini yağışa bırakıyor

İstanbul'da güneş yerini yağışa bırakıyor

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer puslu 15

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri ile gece saatlerinde İl geneli hafif olmak üzere sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 18

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