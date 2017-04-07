İstanbul'da güneş yerini yağışa bırakıyor

Yurdun genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK 4 DERECEYE KADAR AZALACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer puslu 15
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri ile gece saatlerinde İl geneli hafif olmak üzere sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu 8
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 18