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İstanbul'da hafriyat kamyonu ortalığı birbirine kattı

Kağıthane'de, yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, önce 3 eve ardından park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

DHA | 30.05.2018 - 17:50..
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Nurtepe Mahallesinde meydana gelen kazada, 54 ZM 0735 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, inşaattan kamyona hafriyat yükledikten sonra dik yokuştan aşağıya inmeye başladı.

Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce kaldırıma çarptı. Ardında evlere çarpmaya başlayan kamyon evlerin balkonunu, duvarları, çatısına zarar verdi. Daha sonra hızla aşağıya doğru kayan kamyon, park halindeki 3 araca da çarptı. Hafriyat kamyonu çarptığı araçlardan birini evin bahçesinde askıda bırakarak durabildi.

Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'da hafriyat kamyonu ortalığı birbirine kattı

GÜRÜLTÜYÜ DUYAN SOKAĞA KOŞTU

Gürültüyü duyarak dışarı çıkan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyon sürücüsünü gözaltına alıp polis merkezine götürdü.

İstanbul'da hafriyat kamyonu ortalığı birbirine kattı

"BU KAZA İLK DEĞİL"

Mahalle sakini Hüseyin Tepe, "Sabah hafiften yağmur yağıyordu. Yukarıda inşaat var oradan hafriyat alan kamyon yokuştan aşağıya inerken yağmurdan kayıyor. Sonra evlere çarpıyor, park halindeki araçlara falan vurdu. Allahtan can kaybı falan yok. Yetkililere sesleniyoruz, bu yola bir çözüm bulsunlar. Bu kaza birinci değil, üç dört defa burada kaza oldu. Daha önce bu binaya çarpmıştı araç." diye konuştu.

İstanbul'da hafriyat kamyonu ortalığı birbirine kattı

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