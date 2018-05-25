İstanbul'da hafta sonu yağış var

Marmara Bölgesi'nde, cuma, cumartesi ve pazar, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarında etkili olacak yağışlı sisteme rağmen önemli bir değişiklik olmayarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

SEL UYARISI YAPILDI

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyardı.

Beklenen yağış ise sabah saatlerinde aralıklarla etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açtı, hazırlıksız olanlar ise çanta ve giysilerini başının üzerine tutarak korunmaya çalıştı