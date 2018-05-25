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İstanbul'da hafta sonu yağış var

Hafta başına kadar Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

DHA | 25.05.2018 - 09:10..
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Marmara Bölgesi'nde, cuma, cumartesi ve pazar, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarında etkili olacak yağışlı sisteme rağmen önemli bir değişiklik olmayarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

SEL UYARISI YAPILDI

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyardı.

İstanbul'da hafta sonu yağış var

Beklenen yağış ise sabah saatlerinde aralıklarla etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açtı, hazırlıksız olanlar ise çanta ve giysilerini başının üzerine tutarak korunmaya çalıştı

İstanbul'da hafta sonu yağış var

İstanbul'da hafta sonu yağış var

İstanbul'da hafta sonu yağış var

İstanbul'da hafta sonu yağış var

İstanbul'da hafta sonu yağış var

İstanbul'da hafta sonu yağış var

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