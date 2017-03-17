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İstanbul'da halı saha maçında 100 bin liralık vurgun

Beylikdüzü'nde halı saha maçı yapan bankacıların toplam 100 bin lirasını çalan 2 hırsız polis tarafından yakalandı.

17.03.2017 - 09:11
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Beylikdüzü’ndeki bir halı sahada, 1 hafta önce kendi aralarında maç yapan banka çalışanları soyulmuştu.

CÜZDANLARDAN 30 BİN LİRA

Bankacıların, soyunma odalarında bulunan cüzdanlarından toplam 30 bin TL alındığı belirlendi.

70 BİN LİRA DAHA ÇALINDI

Kısa bir süre sonra banka müdürünün de aracının anahtarıyla, aracında bulunan 70 bin TL’nin alındığı tespit edildi.

İstanbul'da halı saha maçında 100 bin liralık vurgun

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 3 hırsızın, şortlu ve eşofmanlı bir halde halı sahaya geldiğini belirledi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Maç yapan takımın oyuncuları gibi soyunma odalarına giren 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili bir şüpheliyi de arıyor.

ANAHTARLARI KOPYALIYORLAR

Habertürk'ün haberine göre; halı sahalara önce müşteri gibi giden hırsızlar, soyunma odalarına bakma bahanesiyle içeri giriyor. Bu bahaneyle girdikleri soyunma odalarının anahtarlarını kopyalayarak yedek anahtar yaptıran hırsızlar, halı sahalara yakın yerlerde pusuya yatarak, maç yapacak grupları beklemeye başlıyor.

Hırsızlar maç başlama saatine yakın, dikkat çekmemek için şort ve eşofmanla halı sahaya gidiyor. Takımın oyuncusu gibi içeri giren hırsızlar, soyunma odasını yedek anahtarla açarak hırsızlık yapıyor.

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