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İstanbul'da hava destekli huzur operasyonu

İstanbul’da "Yeditepe Huzur Uygulaması" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede belirlenen 200 farklı noktada 3 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapıldı.

İHA | 30.03.2018 - 22:22..
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Türkiye genelinde 30 Mart günü 14.00-19.00 saatleri arasında yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatlarıyla, kent genelinde İstanbul Yeditepe Huzur Uygulaması olarak devam etti.

HAVA DESTEĞİ VERİLDİ

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.

Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin ve alkol muayenesinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi. Şişli uygulama noktasında Fırtına isimli narkotik köpeği şüpheli araç ve çantaları aradı.

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