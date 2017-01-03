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İstanbul'da hava destekli PKK operasyonu

PKK/KCK terör örgütünün siyasal yapılanması için faaliyet gösteren, aralarında HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 12 kişi gözaltına aldı.

İHA | 03.01.2017 - 10:52
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ASD

PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Hava destekli polis operasyonu kameralara da yansıdı. Görüntülerde belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, kapıları koç başları ile kırarak içeri giriyor ve aramalar yapıyor.

İstanbul'da hava destekli PKK operasyonu VİDEO

12 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet gösteren aralarında HDP İlçe Eş başkanlarının da bulunduğu şahısların deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, 12.12.2016 günü gerçekleştirilen operasyonel çalışmalar neticesinde 12 şahıs yakalanmıştır.

30.12.2016 günü adli makamlara sevk edilen şahıslardan H.A, M.K, N.K, F.D isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, B.A, A.M, B.K, M.K, F.A, R.G, E.S, G.P isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

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