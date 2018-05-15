taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.558
USD
4,3773
EURO
5,2228
ALTIN
184,61
PETR
78,1900

İstanbul’da havadan destekli narkotik operasyonu

Ümraniye’de özel harekat polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

İHA | 15.05.2018 - 09:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İstanbul’da havadan destekli narkotik operasyonu

Helikopterle havadan da destek sağlanan operasyonda, çok sayıda narkotik ve özel harekat polisi ilçede önceden belirlenen 15 adrese şafak vakti eş zamanlı baskınlar yaptı.

İstanbul’da havadan destekli narkotik operasyonu

Eğitimli köpeklerin de yer aldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ile bu maddelerin kullanımında yararlanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul’da havadan destekli narkotik operasyonu

Bazı şüphelileri gözaltına alan ekipler, arama yaptığı adresin birinde 1 adet uzun namlulu silah ele geçirdi.

İstanbul’da havadan destekli narkotik operasyonu



İstanbul’da havadan destekli narkotik operasyonu




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Malkara Belediyesinde iş bırakma eylemi
Tekirdağ’da 3 aydır maaşlarını alamadıklarını öne süren CHP’li Malkara Belediyesi’nde çalışan temizlik işçileri, iş bırakma eyleminde bulundu.
49 kaçak göçmen Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Midilli Adası’na geçmek isterken bindikleri lastik botun motoru bozulan 49 kaçak göçmen, helikopter destekli bir operasyon ile faciadan kurtarıldı.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 54 gözaltı
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarda Suriye’ye geçmeye çalışan 54 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
Mardin'de terör operasyonu: 12 gözaltı
Mardin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarDA, toplam 12 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akaryakıt fiyatlarına zam

Akaryakıt fiyatlarına zam

445
Almanya'dan Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretine tepki

Almanya'dan Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretine tepki

73
BM'de Gazze soruşturması talebini ABD veto etti

BM'de Gazze soruşturması talebini ABD veto etti

83
Nurgül Yeşilçay Alaçatı'da

Nurgül Yeşilçay Alaçatı'da

20
Filistinliler için bayraklar yarıya indirildi

Filistinliler için bayraklar yarıya indirildi

93
Suudiler Kudüs demeden İsrail'i kınadı

Suudiler Kudüs demeden İsrail'i kınadı

76
Temel Karamollaoğlu yatırımların durmasını istedi

Temel Karamollaoğlu yatırımların durmasını istedi

281
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM