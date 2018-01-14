İstanbul'da havalar soğudu: Sulu kar geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin yayınladığı son hava raporuna göre, bugün yerel ve hafif şekilde görülecek yağışlar öğle saatlerinden itibaren sulu kar ve yükseklerde kar şeklinde etkili olacak. Sulu karın pazartesi sabahına kadar yağacağı tahmin ediliyor. Yağışlı hava ile birlikte poyraz fırtınası etkisini artıracak.

YENİ HAFTANIN HAVA DURUMU

Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sulu karlı. En düşük hava sıcaklığı 3 derece, en düşük hava sıcaklığı 7 derecek olacak.

Salı: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu. En düşük hava sıcaklığı 4 derece, en yüksek hava sıcaklığı 9 derece olacak.

Çarşamba: Parçalı bulutlu. En düşük hava sıcaklığı 5 derece, en yüksek hava sıcaklığı 12 derece olacak. Yağış beklenmiyor.

Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu. En düşük hava sıcaklığı 3 derece, en yüksek hava sıcaklığı 7 derece olacak.

Cuma: Az bulutlu ve açık. En düşük hava sıcaklığı 5 derece, en yüksek hava sıcaklığı 10 derece olacak. Yağış beklenmiyor.

Cumartesi: Parçalı bulutlu. En düşük hava sıcaklığı 7 derece, en yüksek hava sıcaklığı 12 derece olacak. Yağış beklenmiyor.