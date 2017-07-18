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İstanbul'da hayatı felç eden yağış Trakya'yı da vurdu

İstanbul'da bu sabah görülen yoğun yağış, Edirne ve Tekirdağ'ın Çorlu, Saray ve Kapaklı ilçelerinde de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

18.07.2017 - 12:58
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur, Trakya'da da sel baskınlarına neden oldu. Çorlu'da da  9 saatte metrekareye 77 kilo yağış düşerken, Saray İlçesi'nde belediyeden sel baskınlarına karşı dikkatli olunması anonsları yapıldı.

İstanbul'da hayatı felç eden yağış Trakya'yı da vurdu

9 SAATTE 77 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Yağmurun etkili olduğu ana arterler iş makineleri tıkanan logarları açmaya çalıştı. Çorlu Havaalimanı'nda yapılaması planlanan eğitim uçuşları sağanak yağış nedeniyle iptal edildi. Meteoroloji verilerine göre Çorlu'da son 9 saatte metrekareye 77 kilogram yağış düştü. Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar düştüğü ilçede, Tekirdağ yolu, Ali Osman Çelebi Bulvarı, Bülent Ecevit Bulvarı ve Çetin Emeç Bulvarı, Hatip Mahallesi Hacı Hamam dere sokakta yoğun su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda kalırken belediyeye ait iş makineleri ile su birikintileri temizlendi.

İstanbul'da hayatı felç eden yağış Trakya'yı da vurdu

İstanbul'da hayatı felç eden yağış Trakya'yı da vurdu











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