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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa'da zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi.

31.01.2017 - 05:29
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Operasyona polis helikopteride havadan destek verdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sabah saat 03.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.

ÖZEL TİM YARDIM ETTİ

Operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi'nde bulunan çok sayıda adrese özel timlerin yardımıyla girildi. Girilen adreslerde ekipler şüpheli şahıslar üzerine arama çalışması yaptı.

100 KİŞİYE GÖZALTI

Gaziosmanpaşa İlçesi genelinde yapılan operasyon kapsamında 80 adreste çalışma yapılırken 100 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde yapılan aramalar sonrasında satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilmek üzere ekipler tarafından el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.

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