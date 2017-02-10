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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

10.02.2017 - 06:56
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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.00 sıralarında konvoy halinde hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'deki Şahintepe ve Ziyagökalp Mahallelerinde önceden belirlenen 14 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyona Özel Harekat polisleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi.

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şahintepe Mahallesi Emir Sokak'ta bulunan bir apartmana baskın yapan ekipler binanın birinci katındaki dairede arama yaptı. Dairede aramalar sürerken, binanın dışında ise Özel Harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Yapılan aramalarda ruhsatsız iki pompalı tüfek ile bir av tüfeği ele geçirilirken, iki şüpheli ise gözaltına alındı.

Ziyagökalp Mahallesi, Karaca Sokak'ta bulunan bir binaya da baskın yapan polis ekipleri binanın ikinci katındaki dairede de aramalar yaptı.

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

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