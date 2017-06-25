İstanbul'da her bayram aynı manzara

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen binlerce İstanbullu, yollara düştü. Kısa da olsa Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar, sahil kentlerine akın etti.

BÜTÜN YOLLAR AÇIK

Tatilcilerin mega kentten ayrılmasıyla, her bayram olduğu gibi trafik iyice rahatladı.

Bayram tatilini İstanbul'da kullananlar, trafik yoğunluk haritasına bakmadan yola çıktı. Haritaya bakanlar ise, sadece yeşil yol hatlarını gördü.

Ancak ilerleyen saatlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan çalışmalar nedeniyle zaman zaman trafikler oluşabilir.