İstanbul'da her gün bin 694 aile taşındı

İstanbul'da bu yılın ilk çeyreğindeki toplam taşınma sayısı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 152 bin 496'ya ulaşırken, kentte her gün bin 694 aile taşındı.

Anlık olarak izlediği elektrik abonelerinin başvuru ve ikamet değişikliklerinden hareketle hazırlanan rapora göre, İstanbul'da bu yılın ilk 3 ayında toplam taşınma hareketi 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi.

HER GÜN BİN 694 AİLE TAŞINDI

Kentte, 2016'nın ilk çeyreğinde 109 bin olan toplam taşınma sayısı, bu yıl aynı dönemde 152 bin 496 oldu. Rapora göre her gün bin 694 aile taşındı.