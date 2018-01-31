İstanbul'da her keseye uygun ev bulunabilir

Herkes bir ev sahibi olmanın hayallerini kuruyor ve özellikle de İstanbul'da yaşayanlar hem güzel, hem de ucuz ev sahibi olmanın yollarını araştırıyor.

HER KESEYE UYGUN DAİRE BULMAK MÜMKÜN

Anadolu Yakası'nda oturmak isteyenler Bulgurlu Mahallesi'ni veya Libadiye Caddesi'ni düşünebilir. Bağdat Caddesi ise kentsel dönüşüm nedeniyle fiyatlarını artırdı, bu yüzden burayı tercih etmekten uzak durulabilir.

İstanbul Üsküdar'da bulunan Bulgurlu Mahallesi'nde her keseye uygun daire bulmak mümkün. Daire fiyatları genel olarak 240 bin liradan başlayarak 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Ancak son dönemlerde metro projeleriyle birlikte fiyatların daha da tırmanacağı tahmin ediliyor.

Bulgurlu Mahallesi'nde 2+1 bahçe katı bir dairenin fiyatı 255 bin lirayken, 85 metrekarelik site içinde 2+1 bir dairenin fiyatı 335 bini buluyor. Bulgurlu merkezde 1+1 daireler 240 bin liradan başlıyor. Ayrıca 3+1 daireler 350 bin lira, 4+2 daireler 790 bin liraya kendisine alıcı buluyor.

Libadiye'de ise fiyatlar biraz değişiklik gösteriyor. Libadiye Caddesi'nde 2+1 daireler 255 veya 480 bin liraya evler var. Bunun yanı sıra Çamlıca manzaralı 4+1 dubleks dairelerin fiyatı 895 bin liradan başlıyor.

BEYLİKDÜZÜ YATIRIMCI İÇİN UYGUN

Anadolu Yakası'nda durum böyleyken Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde uygun fiyatlarda evler var. Örneğin Beylikdüzü uygun fiyatta ev bulmak için gayet ideal.

Beylikdüzü'nde site içerisinde 2+1 yeni dairelerin fiyatı 100 binden başlayarak 300 bine kadar tırmanıyor. Bilindiği gibi Taksim, Gayrettepe, Levent, Etiler gibi yerlerde alınacak sıfır dairelerin fiyatları milyon dolarlardan kendisine alıcı buluyor.