İstanbul'da Hint keneviri operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Büyükçekmece ve Marmaraereğlisi'nde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine 3 villaya operasyon düzenledi.

VİLLARA BASKIN

İki ay sürdürülen takip sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, villaların çok sayıda odasında yetiştirilen binlerce kök Hint keneviri ele geçirildi, A.S., A.O.Z, O.Z., Y.S. ve Ü.T. gözaltına alındı.

Bu arada, Büyükçekmece'de operasyon gerçekleştirilen villa basın mensupları tarafından görüntülendi.

Villanın odalarındaki Hint kenevirinin yetiştirilmesi için kullanılan ışıklandırma, havalandırma ve nemlendirme sistemleri dikkati çekti. Ayrıca lüks villanın bahçesinde pitbull cinsi köpek beslendiği görüldü.