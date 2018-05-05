taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2303
EURO
5,0594
ALTIN
178,60
PETR
74,9600

İstanbul'da Hint keneviri operasyonu

İstanbul'un Büyükçekmece ve Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçelerinde, kiraladıkları villalarda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 05.05.2018 - 16:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Büyükçekmece ve Marmaraereğlisi'nde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine 3 villaya operasyon düzenledi.

VİLLARA BASKIN

İki ay sürdürülen takip sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, villaların çok sayıda odasında yetiştirilen binlerce kök Hint keneviri ele geçirildi, A.S., A.O.Z, O.Z., Y.S. ve Ü.T. gözaltına alındı.

Bu arada, Büyükçekmece'de operasyon gerçekleştirilen villa basın mensupları tarafından görüntülendi.

İstanbul'da Hint keneviri operasyonu

İstanbul'da Hint keneviri operasyonu

Villanın odalarındaki Hint kenevirinin yetiştirilmesi için kullanılan ışıklandırma, havalandırma ve nemlendirme sistemleri dikkati çekti. Ayrıca lüks villanın bahçesinde pitbull cinsi köpek beslendiği görüldü.

İstanbul'da Hint keneviri operasyonu

İstanbul'da Hint keneviri operasyonu

İstanbul'da Hint keneviri operasyonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Silopi'de pikniğe giden öğrencilerin üzerine yıldırım düştü
Şırnak’ın Silopi ilçesinde, pikniğe giderken üzerine yıldırım düşen 12 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
TSK: Afrin'de 4403 terörist etkisiz hale getirildi
TSK yurt içi ve yurt dışında yürütülen operasyonlarla ilgili son bilgileri paylaştı.
Sele araç içinde yakalanan Ankaralı
Ankara’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu.
Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı
Mamak'ta başlayan sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Caddeler göle dönerken, araçlar sürüklendi, iş yerlerini su bastı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fikret Orman: F.Bahçe yüzünden şampiyonluğu kaybettik

Fikret Orman: F.Bahçe yüzünden şampiyonluğu kaybettik

329
Süreyya Önder: İYİ Parti'ye bel bağlayan CHP hata yaptı

Süreyya Önder: İYİ Parti'ye bel bağlayan CHP hata yaptı

100
Adana'da Suriyeliler denetlendi

Adana'da Suriyeliler denetlendi

82
Disiplin Talimatı'na göre Arda kaç maç ceza alacak

Disiplin Talimatı'na göre Arda kaç maç ceza alacak

135
Süper Lig'de son 3 hafta kala son durum

Süper Lig'de son 3 hafta kala son durum

52
Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı

Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı

105
Muharrem İnce Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi

Muharrem İnce Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi

320
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM