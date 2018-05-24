İstanbul'da hırsızlarının yeni yöntemi

Dolandırıcılık yöntemlerini her geçen gün değiştiren hırsızlar, İstanbul'da bir otomobili çaldı. İyi niyet göstergesi gibi yaklaştığı sürücüyü kandıran dolandırıcı, aracı alıp kaçtı.

Otomobil hırsızlarından yeni dümen VİDEO

KAÇARKEN ARAÇ SAHİBİNİN AYAĞINI EZDİ

Sürücü, aracından inerek arkada tekerlekleri kontrol etmeye başlarken, uyarıyı yapan hırsız direksiyona oturdu. Genç kadın düştüğü tuzağın farkına vardığında, aracın diğer tarafında kalmıştı.

Anahtarların aracın üzerinde olmasından dolayı, hırsız saniyeler içinde otomobili kaçırdı.

Hırsız, kendisini engellemeye çalırken yere düşen sürücünün ayağının üzerinden geçti.

ARACI BIRAKIP ÇANTAYI ALDI

Hırsız kaçtıktan sonra bir kaç sokak ileride otomobili bıraktı. Aracın bulunduğunda çantanın içinde olmadığı gözlendi.

Hırsız çaldığı otomobili bırakıp içindeki çantayı alarak olay yerinden kaçtı.