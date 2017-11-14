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İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi

3 ay içerisinde 3 milyon liralık hırsızlık yapan 16 kişilik çete, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla gözaltına alındı.

14.11.2017 - 13:08
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Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, önceden belirlenen toplam 26 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

16 GÖZALTI

7 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen operasyonda Fatih ilçesinde 21, Başakşehir, Güngören, Büyükçekmece ve Bahçelievler'de ise birer adres olmak üzere yapılan baskınlarda liderliğini Ercan B.'nin yaptığı hırsızlık çetesi çökertildi.

Operasyonlarda Ercan B. ile birlikte biri yaşı küçük 16 kişi gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Baskın yapılan evlerde yapılan aramalanda 4 tabanca, 2 adet av tüfeği, 200 adet mermi 980 gram uyuşturucu hap, 400 gram esrar ile 4 bin 500 lira para ele geçirildi. Şüphelilerle birlikte ayrıca kasa açmakta kullanılan özel uçlu bir matkap ile altının değerini belirlemeye yarayan solüsyonlar bulundu.

İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi

TEHDİTLE KAMERA KAYITLARINI SİLDİRDİLER

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin daha önceden kasasında para bulunacak esnafların dükkanlarını tespit ettikleri daha sonra geceyarısı 3-4 kişilik gruplar halinde gelerer kasaları açarak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Organize bir şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edilen şebeke elemanlarının kendi aralarında " Konaklama sağlayıcılar", "Çalınacak kasaları belirleyenler", "Ziynet eşyalarını paraya çevirenler", "Kasa açıcılar" gibi bölümlere ayrıldıkları öğrenildi. Şebekenin kaçış güzergahlarında bulunan esnafları tehdit ederek kamera kayıtlarını sildirdiği tespit edildi.

İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi

ÇETE LİDERİ AYAKLARINI SIKTIRDI

Polis soruşturmasında şebeke lideri Ercan B.'nin hırsızlık yapmayan veya çaldıklarını çete ile paylaşmayan üyeleri cezalandırmak için ayaklarından vurdurduğu tespit edildi. Bu kişiler arasında bulunan ve halen hastanede tedavi altında olan şüpheli Ö.Y.'nin, çete liderinden kendisini vurdurduğu için şikayetçi olduğu belirtildi.

İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi

GÜVERCİN HIRSIZLIĞI

Polis, şüphelilerin yaptıkları kasa hırsızlıklarının yanı sıra Fatih'te bir işhanının çatısında kümesleri bulunan 49 adet değerli güvercini de çaldıklarını tespit etti. Tanesi bin lira olan güvercinleri poşetlere koyarak çalan şüphelilerin daha sonra bunları satmaya çalıştıkları ancak başarılı olamayınca saldıkları öğrenildi.

İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi

3 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK

Önceden hırsızlık, gasp, kasten yaralama gibi suçlardan polise 67 kez geliş kaydı bulunan çete lideri Ercan B.'nin talimatları doğrultusunda hırsızlık yapan şebeke elemanlarının 26 Ağustos 2017 tarihinden bu güne kadar 17 adet işyerinden hırsızlık, 1 gasp, 1 tehdit ve 1 yaralama olmak üzere 20 ayrı suça karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler bu olaylar sırasında yaklaşık 3 milyon liralık hırsızlık yaptığı öğrenildi.

İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi

KOMPLO DEDİLER

Polis soruşturmasının ardından işlemleri tamamlanan hırsızlık çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi. Şebeke elamanlarından bazıları çıkışta "Bize komplo yaptıklar, biz bir şey yapmadık." dediler.

İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi


İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi

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