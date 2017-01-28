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İstanbul’da huzur operasyonu

İstanbul'da 5 bin polisin tüm ilçelerde yaptığı huzur operasyonuna polis helikopteri de havadan katıldı.

28.01.2017 - 22:05
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istanbul

39 ilçede 5 bin polisin katımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 159 noktada şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri ve plaka sorgulaması yapıldı.

MÜDÜRLER DE DENETLEDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise uygulama noktalarını bizzat gezerek çalışma yapan polisleri denetledi. Uygulamaya ilçe emniyet müdürleri ve il emniyet müdür yardımcıları da bizzat uygulama noktalarını denetleyerek aksaklıklara müdahale etti. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.

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