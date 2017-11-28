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İstanbul'da iki işkence evi ortaya çıkarıldı

İstanbul'da, kandırdıkları kadınları bayıltıp uygunsuz görüntülerini çeken ve işkence yaparak fuhuşa zorlayan 4 kişi gözaltına alındı

DHA | 28.11.2017 - 11:17..
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Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarı değerlendiren Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları operasyon ile  şantaj ve işkence çetesini ortaya çıkardı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekipleri Şişli, Gülbahar Mahallesi ve Kağıthane, Telsizler Mahallesi'nde bulunan iki eve yaptıkları baskında şüpheliler Burak K.(26), Engin A.(26) Orhan G.(22) ile Barış B.(26)'yi gözaltına aldı.

İstanbul'da iki işkence evi ortaya çıkarıldı

Operasyonda evlerde zorla tutulan Özbekistan uyruklu kardeşler İrona S.(26), Umida S.(33) ile Türk vatandaşı P.M.(20) kurtarıldı.

KADINLAR ŞANTAJ VE İŞKENCEYİ ANLATTILAR

Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine getirilen kurtarılan kadınların anlattıkları deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Kurtarılan kadınlar yurt dışından internet üzerinden tanıştıkların kişilerin evlendirme ve iş bulma vaatlerine inanarak İstanbul'a geldiklerini anlatarak uğradıkları işkence ve şantajları tüm detayları ile anlattıkları öğrenildi.

Kadınlardan İrona S. "Bir Türk ile evleneceğime inanarak İstanbul'a geldim. İçkimize hap atarak beni uyuttular. Uyandığımda çıplak resimlerimi çekmişlerdi. Sonra bu resimleri kullanarak fuhuşa zorladılar, kabul etmeyince dövdüler, ormanlık bir alana götürüp öldürüp gömmekle tehdit ettiler." dedi.

İstanbul'da iki işkence evi ortaya çıkarıldı

Yapılan soruşturmada şüphelilerin ayrıca fuhuş yapmak istemeyen bazı kadınların bileklerini jiletle kestikleri de tespit edildi.

3'Ü TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler İnsan ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi .Şüphelilerden Burak K., Engin A. ve Orhan G. tutuklanırken Barış B. serbest bırakıldı.

İstanbul'da iki işkence evi ortaya çıkarıldı








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