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İstanbul'da ilk ByLock cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle ilk kez bir sanığa ceza verildi.

28.07.2017 - 08:00
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İstanbul'da ilk ByLock cezası

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık psikolog Ercan Eroğlu ile avukatı katıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşmada son sözü sorulan sanık Eroğlu, "Benim FETÖ ile hiçbir ilişkim yoktur. Somut delillerin toplanması talebimi yineliyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

10 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanığın örgüt içerisindeki konumunu, ByLock'u istikrarlı şekilde kullanmasını dikkate alarak, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, yargılama sırasında sanığın lehe değerlendirilebilecek olumlu bir davranışının tespit edilemediğini, bu nedenle cezasında herhangi bir indirim yapılmasına yer olmadığına karar vererek, sanığın tutukluluk halinin devamını oy birliğiyle kararlaştırdı.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, suç tarihinde İstanbul Üniversitesi'nde psikolog olarak çalışan sanık Ercan Eroğlu'nun, ByLock kullandığı ve örgüt içerisinde yer aldığı belirtilerek, Eroğlu hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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