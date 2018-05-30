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İstanbul’da ilkokulu soyan hırsızlar yakalandı

Sultangazi’de bir ilkokula pencerenin demir parmaklıklarını kırarak girerek çok sayıda dizüstü bilgisayar ve bir miktar para çalan hırsızlar yakalandı.

İHA | 30.05.2018 - 10:28..
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Olay, geçtiğimiz 20 Mayıs Pazar günü saat 20.30 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi’ndeki Eşref Bitlis İlköğretim Okulu’nda meydana geldi.

DEMİR PARMAKLIKLARI KIRDILAR

Akşam saatlerinde okulun boş olmasını fırsat bilen 5 kişilik hırsızlık çetesi, okulun bahçesine girdi. Burada bir süre dolaşarak etrafı kolaçan eden hırsızlar, dışarıdaki pencerenin demir parmaklarının kırarak içeriye girdi. Okulda bir süre dolaşan hırsızlar ardından müdür ve öğretmenler odası ile bazı sınıflara girerek toplamda 7 adet dizüstü bilgisayar ile bin 500 lira para çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlar akşam saatlerinde okulun bahçesine giriyor. Bahçenin girişi kapısındaki nöbetçi kulübesinde bir süre bekleyen şahıslar ardından okula yaklaşıyor. İçeride kimsenin olmadığını fark eden hırsızlar daha sonra pencereleri sökmeye başlıyor. Pencerenin yarısını söktükten sonra tekrardan kulübeye giden hırsızlar daha sonra okula giriyor. Okuldan malzemeleri çalan hırsızlar okuldan çıkıyor.

POLİS GPRS SİSTEMİYLE TAKİP EDİP YAKALADI

Olayın ardından okulun güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede hırsızların eşkalini belirledi.

İstanbul’da ilkokulu soyan hırsızlar yakalandı

Ekipler yaptığı geniş çaplı inceleme sonucunda hırsızların kiralık araçla okula geldiğini tespit etti. Şahısların aracı belirtilen sürede de getirmemesi üzerine polis ekipleri, aracı GPRS sisteminden takip etti. Şahısları sistemden takip eden polis, otomobille bölgeye girdikleri esnada Eski Edirne Asfaltı Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi önünde 2 taraftan önlerini kesti. Araçta bulunan F.E., A.A., E.Ş., M.K. ve A.O.’yu gözaltına alan polis sorgulamak üzere büroya götürdü.

Buradaki sorgularında suçlarını kabul eden şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlardan 3’ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşı küçük olan iki hırsız ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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