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İstanbul'da imar planı sorunu çözülemiyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde meydana gelen kentsel dönüşümlerle birlikte imar planlarında da sorunlarla karşılaşılıyor.

22.11.2017 - 13:31
  1. Haberler
  2. Emlak

30 Eylül tarihinde kabul edilen Yeni İmar Yönetmeliği, 1 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ancak yürürlüğe giren bu karar, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

İstanbul'da imar planı sorunu çözülemiyor

ÇEVRE BAKANLIĞI DA DAHİL OLDU

İnşaat sektörü için büyük önem taşıyan yeni yönetmeliğe, gayrimenkul temsilcileri ‘yatırımların önü kesilir’ düşüncesiyle tepki göstermiş ve konuya Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de dahil olmuştu. Bakan Özhaseki ile sektörün dernek temsilcileri bir araya gelerek toplantılar yapmıştı ve sorun bir türlü çözülemedi.

İMAR PLANLARI ASKIYA ALINIYOR

Şu anda Kadıköy, Kağıthane, Tuzla, Büyükçekmece, Silivri, Çatalca, Arnavutköy gibi 7 ilçe için yapılan imar planları askıya alındı. Bu planlar 17 Aralık'a kadar da askıda kalacak. Bu ilçelerin dışında da imar problemleri devam ediyor.

ÜSKÜDAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR

Üsküdar'da ise 16 mahallede dönüşüm devam ediyor ve bu kapsamda 2016 yılında imar planıyla ilgili bazı çalışmalar yapıldı. Bölge için yapılan ayrıntılı planda denize yakın olan binaların kat sınırı 4 ila 5 olarak sınırlandırıldı. Diğer bölgeler için ise daha farklı bir plan ele alındı.

İstanbul'da imar planı sorunu çözülemiyor

"30 YILLIK İMAR SORUNUNU ÇÖZDÜK"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "Biz 30 yıldır yapılamayanı yaptık ve Boğaz Bölgesi’ndeki imar sorununu bitirdik. Üsküdar’da artık imar sorunu bitmiştir. Biz Kentsel Dönüşüme neden 'Örnek Dönüşüm' diyoruz? Birincisi, Üsküdar’daki dönüşüm 'Yerinde Dönüşüm' olacaktır. Kimse bir yere gitmeyecek, kendi mahallesinde ve şehrinde yaptığımız kira yardımlarıyla 'Yerinde Dönüşüm' gerçekleştirecektir." dedi.

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