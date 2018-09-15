İstanbul'da İmar Yönetmeliği değişikliği

Dört ay boyunca yapılan özel bir çalışmayla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulan 76 maddelik değişiklik 12 Ocak 2018 tarihinde kabul edilmiş, 1 Şubat 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayına sunulmuştu.

İLK DEĞİŞİKLİK MART 2018'DE YAPILMIŞTI

Bakanlık ise yönetmelikteki ilk değişikliği Mart 2018'de gerçekleştirmişti. Bakanlık bu İmar Yönetmeliği'ndeki ilk değişikliği bodrum katların merdiven boşluğu bırakılarak dükkan olarak kullanılmasını sağlayan maddeyle yapmıştı. Bu madde direkt olarak iptal edilmişti.

İmar Yönetmeliği'ne ayrıca, “Bakanlıkça kamu alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak veya uygun görülecek ifraz (ayırma), tevhit (birleştirme) ve parsel sınırı düzeltme işlemleri bu yönetmelikteki ifraz ve tevhit şartlarına tabi değildir.” maddesi eklendi.

ASANSÖR ŞARTI DA DÜZENLENDİ

Bunun yanı sıra Bakanlık asansör ile ilgili de bir düzenleme yaptı. Buna göre; kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunluğundan “tek bağımsız bölümlü konutlar” hariç tutuldu.