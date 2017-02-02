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İstanbul'da inşaatta çalışan tıp öğrencisinin acı ölümü

Esenyurt'ta çalıştığı inşaattaki vinçten düşen demir kalıpların altında kalan tıp fakültesi öğrencisi hayata gözlerini yumdu.

02.02.2017 - 14:54
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İstanbul Esenyurt'ta bir inşaatta çalışan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Remzi Ersu (22) ve yeğeni Sefer Deli (19), vinçten düşen demir kalıpların altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Sefer Deli'yi, Özel Reyap Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekipleri, Ersu'nun ise yaşamını yitirdiğini belirledi.

İstanbul'da inşaatta çalışan tıp öğrencisinin acı ölümü

Olay yerindeki incelemenin ardından, Ersu'nun cesedi de Özel Reyap Hastanesinin morguna götürüldü.

HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İÇİN GELMİŞTİ..

Hastanenin önünde gazetecilere açıklama yapan Ersu'nun yakını Soner Kaya, "Tıp fakültesi öğrencisiydi. Sömestir döneminde birkaç gün harçlığını çıkarmak için Van'dan gelmişti. Vinçten demir düşmüş başına. Yeğeni de ağır yaralandı. Hastanede tedavisi devam ediyor." diye konuştu.

İstanbul'da inşaatta çalışan tıp öğrencisinin acı ölümü

Söz konusu inşatta üç gün önce çalışmaya başladığı belirtilen Ersu'nun cenazesinin memleketi Van’a gönderileceği kaydedildi.

İstanbul'da inşaatta çalışan tıp öğrencisinin acı ölümü

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