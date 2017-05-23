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İstanbul'da insan kaçakçılığı operasyonu: 12 tutuklama

Fatih'te düzenlenen operasyonda "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklandı.

23.05.2017 - 05:44
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İstanbul'da insan kaçakçılığı operasyonu: 12 tutuklama

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Büro Amirliği ekiplerince Fatih'te düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 9'u kadın, 1'i çocuk 16 kişiyi yasa dışı yollarla yurt dışına götürmek istedikleri belirlenen 1'i Türk, 12'si Suriye ve 1'i Irak uyruklu 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, insan kaçakçılığında kullanılacağı değerlendirilen 2 şişme bot, 4 kürek ve 2 pompa ele geçirildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 12'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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