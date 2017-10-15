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İstanbul'da insanı zombiye çeviren haplardan yakalandı

İspanya'dan gönderilen kargodan, kullananı çılgınlık derecesinde saldırganlaştıran uyuşturucu flakka çıktı.

15.10.2017 - 08:46
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zom

İspanya'nın Barcelona kentinden Türkiye’ye gönderilen bir kargoyu takibe alan İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Avcılar’da alıcısı Bulut O. görünen kargoyu inceledi.

SPİKER GÖZALTINDA

Narkotik köpekleri kargoya tepki verdi. Habertürk'ün haberine göre işyerinde tuzak kuran ekipler, kargoyu almaya gelen özel bir TV kanalında spiker olan Serkan O.’yu gözaltına aldı.

TÜRKİYE'DE İLK

Kargo açılarak madde test cihazıyla kontrol edildi ancak Türkiye’de daha önce bilinmeyen bir uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka VİDEO

FLAKKA

Laboratuvarda yapılan analizde, maddenin ‘flakka’ olarak bilinen, ‘Alpha PVP Hydrochloride’ olduğu saptandı.

ABD ve Brezilya başta olmak üzere tüm dünyada yayılmaya başlayan, kullananları adeta yamyama çevirip saldırganlaştıran uyuşturucunun, ilk kez Türkiye’de yakalandığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Özel bir kanalda haber spikerliği yapan Serkan O., “Barcelona’dan bir yakınım kargoyu gönderdi. İçinde ne olduğunu bilmiyordum” dedi ancak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serkan O.’nun söz konusu uyuşturucuyla ilgili haberler sunduğu da öğrenildi. Güvenlik güçleri, uyuşturucunun kaynağını bulmak için araştırmalarını sürdürüyor.

ÖLÜME GÖTÜRÜYOR

Rusya menşeili olan sentetik uyuşturucunun ilk olarak ABD’de ortaya çıktığını söyleyen yetkililer, toz ve hap şeklinde kullanılan uyuşturucuyla ilgili uyarıda bulundu. Uyuşturucu kullananların görüntüsünün korku yarattığı ve ölümcül etkisi olduğunu belirten yetkililer, “Maddeyi kullananlar, tanımadıkları kişilere saldırıyor, üstlerini başlarını parçalıyor. Halüsinasyona yol açan madde, kalp krizine neden oluyor” dedi. ABD’de bu uyuşturucuyu kullanan bir kişinin arkadaşının yüzünü yediği de medyada yer aldı.

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