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İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde Gazze protestosu

Anadolu Gençlik Derneği üyesi bir grup, Gazze'de yaşanan olayları Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

DHA | 31.03.2018 - 23:55..
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Anadolu Gençlik Derneği İstanbul şubesi Gazze'de yaşanan olayları protesto etmek ve Filistinlilere destek vermek amacıyla bir protesto eylemi düzenledi. Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde akşam 22.00'de toplanan kalabalık "Mazlumlar ayağa kalkmadıkça zalimler diz çökmez" pankartı açtı.

Eyleme, Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Ali Uğurbulut, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim ile çok sayıda Saadet Partili ve AGD üyesi katıldı.

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde Gazze protestosu

"KARDEŞLERİMİZE DESTEK OLMAK İÇİN BURADAYIZ"

Sık sık 'Katil İsrail' sloganı atan  grup adına Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Ali Uğurbulut bir açıklama yaptı. Uğurbulut, "Her yıl düzenlenen 'Geri dönüş, toprağa dönüş' olarak icra edilen Gazze'deki program münasebetiyle  İsrail, Gazze'deki kardeşlerimizin üzerine hunharca ateş etmek suretiyle 16 kardeşimizi şehit etmiş, yüzlerce kardeşimiz yaralı durumdadır. Bu olayı protesto etmek ve Filistinli kardeşlerimize destek olmak maksadıyla burada toplandık" dedi.

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde Gazze protestosu

SAADET PARTİSİ'NDEN EYLEME DESTEK

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim ise, "Bu akşam burada maalesef acı bir gerçeği bir kere daha idrak etmek için bir araya gelmiş, bulunuyoruz. Ne acıdır ki 61 yıldır 'Kahrolsun İsrail' diye slogan atıyoruz. Ama her geçen gün İsrail büyüyor, güçleniyor. Bunun bir tek sebebi var. Bizim İslam dünyası olarak İsrail'i güçlü görmemiz. İsrail'in arkasındaki ABD'yi güçlü görmemiz.  İsrail'in güçlü görünmesine vesile oluyor" dedi.

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde Gazze protestosu

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde Gazze protestosu

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde Gazze protestosu

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