İstanbul'da işsizler ortalama 9 ay iş arıyor

Araştırmaya göre, İstanbul’da çeşitli eğitim seviyelerinden işsizler, ortalama 9 ay iş arıyor. İstanbul genç istihdam (15-34 yaş) piyasası içinde "ilköğretim, ortaokul ve altı", birinci sırada yer alırken, lisans ve üstü eğitim görenler ise ikinci sırada yer alıyor.

EĞİTİM DÜZEYİ İLE TERS ORANTI

Raporun "çalışma durumuna göre en son mezun olunan eğitim kurumu" bölümünde işveren veya kendi hesabına çalışan kategorisinde düşük eğitimliler daha yüksek oranda olurken, eğitim ve kendi hesabına çalışma arasında eğitim düzeyi ile ters orantı olduğu dikkati çekiyor.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK ORANI

En yüksek işsizlik oranında edebiyat ve güzel sanatlar fakültelerinden mezun olanlar ilk sırada yer alırken, ikinci sırada fen, mimarlık ve hukuk fakülteleri geliyor.

STAJ ETKİLİYOR MU

Araştırmada, staj yaptığını beyan edenlerin çalışma hayatında özel olarak avantajlı bir durumda olmadıkları, staj yapmış olmakla, olmamak arasında anlamlı bir fark bulunmadığı belirtiliyor. Staj gibi mesleki eğitim kursu almış olmak da çalışma hayatında istihdama yönelik özel bir etki yaratmıyor.