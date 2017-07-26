taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.489
USD
3,5616
EURO
4,1444
ALTIN
142,70
PETR
50,4600

İstanbul'da işsizler ortalama 9 ay iş arıyor

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) doğrudan faaliyet desteğiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları açıklandı.

26.07.2017 - 13:52
  1. Haberler
  2. Ekonomi

İŞSİZ

Araştırmaya göre, İstanbul’da çeşitli eğitim seviyelerinden işsizler, ortalama 9 ay iş arıyor. İstanbul genç istihdam (15-34 yaş) piyasası içinde "ilköğretim, ortaokul ve altı", birinci sırada yer alırken, lisans ve üstü eğitim görenler ise ikinci sırada yer alıyor.

EĞİTİM DÜZEYİ İLE TERS ORANTI

Raporun "çalışma durumuna göre en son mezun olunan eğitim kurumu" bölümünde işveren veya kendi hesabına çalışan kategorisinde düşük eğitimliler daha yüksek oranda olurken, eğitim ve kendi hesabına çalışma arasında eğitim düzeyi ile ters orantı olduğu dikkati çekiyor.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK ORANI

En yüksek işsizlik oranında edebiyat ve güzel sanatlar fakültelerinden mezun olanlar ilk sırada yer alırken, ikinci sırada fen, mimarlık ve hukuk fakülteleri geliyor.

STAJ ETKİLİYOR MU

Araştırmada, staj yaptığını beyan edenlerin çalışma hayatında özel olarak avantajlı bir durumda olmadıkları, staj yapmış olmakla, olmamak arasında anlamlı bir fark bulunmadığı belirtiliyor. Staj gibi mesleki eğitim kursu almış olmak da çalışma hayatında istihdama yönelik özel bir etki yaratmıyor.

İlginizi Çekebilir
AB ülkelerinin Türkiye'ye yatırımı yükseliyor
Alman hükümetinin Türkiye'ye yatırım tehdidine aldırış etmeyen Alman şirketleri, yatırımlarına devam ediyor.
Erdoğan Almanların yaptırım tehdidini boşa çıkardı
Cumhurbaşkanı, Türkiye'de 100 yıldır yatırımları bulunan Alman şirketlerinin iyi kazandıklarını, yaptırımın tutmayacağına dikkat çekti.
Altının gramı 143 liranın üzerinde
Altının gram fiyatı, yatay seyirle 143,6 liradan işlem görüyor.
Drone'lara ÖTV geliyor
Maliye Bakanı Ağbal, giderek artan drone satışının ardından drone'lara da ÖTV gelebileceğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE

Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE

74
PKK Rusya'dan yardım istedi

PKK Rusya'dan yardım istedi

121
ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

49
İsrail’den Erdoğan’ın sözlerine tepki

İsrail’den Erdoğan’ın sözlerine tepki

318
Cumhurbaşkanı'nın İslam Yükseköğretim Alanı konuşması

Cumhurbaşkanı'nın İslam Yükseköğretim Alanı konuşması

97
Asena Atalay Bodrum'da

Asena Atalay Bodrum'da

25
Hadise eş kriterini açıkladı

Hadise eş kriterini açıkladı

176
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM