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İstanbul'da jammer kullanan hırsız İZLE

İstanbul'da park halindeki araçlardan jammer kullanarak çanta ve cüzdan gibi değerli eşyaları çalan hırsız, polisin takibiyle yakalandı.

İHA | 23.02.2018 - 18:46..
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Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa’da sinyal kesici (jammer) cihaz kullanılarak kilit aksamı devre dışı bırakılan park halindeki araçlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

ARABALARIN KİLİDİNİ JAMMERLA KIRIYOR

Artan şikayet başvurusu üzerine soruşturma başlatan polis, çevredeki kapalı devre güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İlçede park halindeki araçları açmaya çalışan Y.E.’yi fark edip takibe alan polis, hırsızlık zanlısının jammer ile dolaşıp sürücülerin uzaktan kumandayla kapattığı araçların kilit aksamını devre dışı bırakarak soygun yaptığını tespit etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İddiaya göre Y.E., açtığı son araçta A.Ö.’ye ait içinde altın yüzük ve paraların olduğu çantayı çalarken suçüstü yakalandı.

İstanbul'da jammer kullanan hırsız İZLE

Jammer'lı hırsız kamerada VİDEO

TUTUKLANDI

Çantayı aldıktan kısa süren sonra Güven Timlerince yakalanan Y.E. gözaltına alındı. Zanlının, daha önce de sinyal kesici cihaz yardımıyla kilit aksamı devre dışı bırakılan 3 otomobilden benzer şekilde hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Diğer yandan gözaltına alınan şüpheli Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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