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İstanbul'da jandarma KOM şube müdürü FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan İstanbul Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk tutuklandı.

AA | 27.07.2018 - 17:49..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit hatları kullanan şüphelilere yönelik çalışması sürüyor.

Soruşturmada, ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ'nün sözde imamlarıyla görüştüğü belirlenen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk de Ankara'da gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Buradaki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilen Zerk, sevk edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da jandarma KOM şube müdürü FETÖ'den tutuklandı

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