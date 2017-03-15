İstanbul’da jandarmadan sahte parfüm operasyonu

Silivri’de bir kozmetik firmasında sahte parfüm ve deodorant imalatı yapıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine düğmeye basan Jandarma ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında dünyaca ünlü markaların sahtesi 56 bin 910 adet deodorant, 6 bin 432 adet parfüm, 12 bin 900 boş deodorant şişesi, 8 bin 892 ambalaj ve 10 bin adet katalog ele geçirildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Dünyaca ünlü parfüm markalarının avukatlarının da katıldığı operasyonda yapılan incelemelerde sahte parfüm şişelerinin orjinallerine çok benzediği ve ayırt etmenin çok güç olduğu belirtildi. Firma avukatları ise ürünlerin lisanslı satış noktalarından temin edilmesi gerektiğini söyleyerek, vatandaşları sahteciliğe karşı uyardı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına zanlılar B.E. ve C.K. hakkında “Marka ve Patentlerin Korunmasına İlişkin KHK’lere Muhalefet” suçundan işlem yapıldı.