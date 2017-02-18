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İstanbul'da jandarmadan terör operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

18.02.2017 - 12:06
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Sosyal medya platformlarında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen M.U. yakalanarak gözaltına alındı. M.U.'nun ifadesi doğrultusunda örgüt evi olabileceği değerlendirilen Bahçelievler Yenibosna'daki eve sabaha karşı operasyon düzenledi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskında evde bulunan 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamının Van'ın Başkale ilçesinden İstanbul'a geldikleri belirlendi.

İstanbul'da jandarmadan terör operasyonu

Evde yapılan aramada ayrıca 13 cep telefonu ve PKK terör örgütü ile ilgili notlar yazılı olan not defteri ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevkedildi.

İstanbul'da jandarmadan terör operasyonu

İstanbul'da jandarmadan terör operasyonu

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