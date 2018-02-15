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İstanbul'da kaçak midye operasyonu

İstanbul Beyoğlu'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir kamyonun içinde 3 ton kaçak midye ele geçirdi.

İHA | 15.02.2018 - 15:22..
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Rumeli Kavağı’nda dün gece saatlerinde kaçak olarak kamyona yüklendiği öne sürülen 182 çuval olmak üzere yaklaşık 3 ton midye, polis ekiplerinin Beyoğlu Dolapdere Irmak Caddesi üzerinde yaptığı uygulama esnasında bulundu.

MİDYELERE EL KONULDU

Olay yerine gelen Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü Ekipleri ve İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ekipleri, Beyoğlu çevresinde imalathanelere dağıtılmak üzere getirilen midyelere el koydu.

İstanbul'da kaçak midye operasyonu

MİDYELER DENİZE DÖKÜLDÜ

Midyeleri taşıyan kamyon şoförü K.S. hakkında cezai işlem yapılırken, kamyon da zabıta ekipleri tarafından götürüldü.

Operasyonda ele geçirilen kaçak midyeler, Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü Ekipleri ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Haliç’te denize döküldü.

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