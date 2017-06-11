İstanbul'da kaçak nargile tütünü operasyonu

Polis ekipleri ihbarı değerlendirerek Kağıthane ve Esenler'deki bazı noktaları izlemeye başladı. Söz konusu adreslerde nargile tütünü üretildiğinin tespit edilmesinin ardından operasyonlar başladı.

4 TON KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ, 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Önceki gün 2 iş yerine düzenlenen operasyonda 4 ton 386 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler hakkında 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

TÜTÜNLERİN DEĞERİ 666 BİN LİRA

Ele geçirilen 4 ton 386 kilo kaçak nargile tütününün piyasa değerinin yaklaşık olarak 666 bin lira olduğunu ileri sürdü. Operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi.







