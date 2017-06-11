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İstanbul'da kaçak nargile tütünü operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine kaçak nargile tütünü üretildiği yönünde bir ihbar geldi.

11.06.2017 - 11:17
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  2. İç Haber

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Polis ekipleri ihbarı değerlendirerek Kağıthane ve Esenler'deki bazı noktaları izlemeye başladı. Söz konusu adreslerde nargile tütünü üretildiğinin tespit edilmesinin ardından operasyonlar başladı.

4 TON KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ, 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Önceki gün 2 iş yerine düzenlenen operasyonda 4 ton 386 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler hakkında 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

TÜTÜNLERİN DEĞERİ 666 BİN LİRA

Ele geçirilen 4 ton 386 kilo kaçak nargile tütününün piyasa değerinin yaklaşık olarak 666 bin lira olduğunu ileri sürdü. Operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul'da kaçak nargile tütünü operasyonu


İstanbul'da kaçak nargile tütünü operasyonu

İstanbul'da kaçak nargile tütünü operasyonu

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