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İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

İstanbul Okmeydanı’nda polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir araçta 14 bin 275 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İHA | 04.01.2017 - 09:12
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ASD

Şişli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 hafta önce çeşitli ilçelerden kaçak sigara temin ederek semtteki marketlere dağıtım yapan M.E. isimli şahsı tespit etti.

14 BİN 275 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Şahsın 34 DV 8403 plakalı araçla bölgeye yüklü miktarda kaçak sigara getirdiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde Beyoğlu Piyalepaşa Avcılar Sokak’ta aracı buldu. Ekiplerin araç üzerinde yaptığı incelemede 14 bin 275 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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