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İstanbul'da kaçırılan çocuk 3 saat içinde kurtarıldı

Suriye uyruklu 15 yaşındaki B.M. adlı çocuğu kaçırarak babasından 200 bin lira fidye isteyen 5 kişi 3 saat içinde gözaltına alındı.

18.11.2017 - 13:34
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 16 Kasım 2017 tarihinde saat 22.30'da polise  başvuran Mobilya işiyle uğraşan baba O.M., oğlunun ortadan kaybolduğunu ve kendisini arayan bir kişinin hayatı karşılığında 200 bin lira fidye istediğini söyledi.

"PARAYI VERMEZSEN..."

Baba polisteki ifadesinde "Beni arayan kişi 'Yarın akşama kadar para vermezsen çocuğunun ne olacağını biliyorsun' dedi. Telefona verdikleri oğlum sadece 'baba" diyebildi." dedi.

ZORLA ARACA BİNDİRDİLER

Gasp Büro Amirliği, Rehine kurtarma ve müzakare timleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada 15 yaşındaki B.M.'nin işyerini kapattıktan sonra zorla bir araca bindirildiğini ve kaçırıldığını  tespit edildi.

İstanbul'da kaçırılan çocuk 3 saat içinde kurtarıldı

POLİS TUZAK KURDU

Polis önce fidyecilerin aradığı telefonu inceleme altına aldı.

Telefonun markette çalışan bir kişiye ait olduğunu belirlendi. Polis bu kişiye ulaştığında telefonunun bu kişinin ağabeyi olan Samer F. tarafından kullanıldığını belirledi. Bunun üzerine şüpheliyi yakalamak için polis bir tuzak kurdu.

Bu telefon numarası arayan polis "Kardeşin kaza yaptı hemen gel" şeklinde konuştu.

Kardeşinin kaza yaptığını sanan Samer F. geldiği market önünde gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçırılan çocuk 3 saat içinde kurtarıldı VİDEO

İstanbul'da kaçırılan çocuk 3 saat içinde kurtarıldı

3 SAATTE YAKALANDILAR

Hemen ifadesi alınan Samer F., kaçırılan çocuğun zorla tutulduğu Avcılar, Güney yanyol üzerinde bulunan 7/78 numaralı binayı polise gösterdi.

Polis saat 01.30'da kaçırılma müracaatı yapıldıktan 3 saat sonra  binaya yaptığı baskında elleri ve ayakları bağlı bir şekilde tutulan 15 yaşındaki B.M.'yi kurtardı.

Kaçırılan kişinin başında bekleyen Belal K.(21), Muhammet E.(21), Moatasen B.(24), Muhammed E. C.(24)'yi gözaltına aldı.

Asayiş şube müdürlüğüne getirilen 15 yaşındaki B.M. gözyaşları içinde babası O.M.'ye kavuştu.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulanırken, fidye çetesinin lideri olduğu öğrenilen Muhammet E. ifadesinde suçunu itiraf etti.

Muhammet E., suç arkadaşlarından Samer F. ile Belal K.'nin kaçırdıkları kişinin ailesini Suudi Arabistan'da yaşadıkları dönemden tanıdıklarını, durumları iyi olduğu için böyle bir kaçırma planı yapıp para almayı düşündüklerini söylediği öğrenildi.

Diğer şüphelilerin "Susma" haklarını kullandıklarını yada suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.

İstanbul'da kaçırılan çocuk 3 saat içinde kurtarıldı


İstanbul'da kaçırılan çocuk 3 saat içinde kurtarıldı

İstanbul'da kaçırılan çocuk 3 saat içinde kurtarıldı

İstanbul'da kaçırılan çocuk 3 saat içinde kurtarıldı

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