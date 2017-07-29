İstanbul'da kaçırılan İranlılar kurtarıldı

İran uyruklu E.M.K, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, İstanbul'a gelen kuzeni ile iki arkadaşının kaçırıldığını, kendisini arayarak 65 bin avro fidye isteyen şüphelilerin işkence görüntülerini paylaştıklarını belirterek, şikayetçi oldu.

KADIKÖY'DEKİ EVE OPERASYON

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 28 Temmuz'da Kadıköy'de bir eve operasyon düzenledi.

Afganistan uyruklu fidyeciler M.A. ve Z.A'yı gözaltına alan polis, mağdurlar S.S.M.P, S.S.M. ve J.E.F'yi kurtardı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.